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Ryanair будет летать из аэропорта в Херсоне, - советник Омеляна

Ryanair и другие лоукосты будут летать из международного аэропорта в Херсоне

Об этом на пресс-конференции сообщил советник министра инфраструктуры Юрий Гусев, передает Общественное радио.

Когда именно компании лоукостов пустят свои рейсы из Херсонского аэропорта, советник министра не уточнил. Чиновник также заявил, что Ryanair и другие дешевые авиалинии рассматривают Херсон, как хаб на юге Украины с удобным расположением.

"Количество пассажиров аэропорта в Херсоне уже пересекло границу в 100 тысяч, а к концу года это уже будет 130-140 тысяч пассажиров. И это аэропорт, который годами стоял и никогда не принимал самолеты за времена независимости Украины", — добавил Гусев.

Отметим, что на развитие херсонского аэропорта за 2014-2017 годы направили около 132 миллионов гривен. Сейчас аэропорт готовят к процедуре концессии – передачи во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам или частным лицам.

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