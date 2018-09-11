Почему осенний призыв продлили на месяц. Объяснение Генштаба

11 сентября, 2018, 15:07

Причиной продления президентом Петром Порошенко осеннего призыва является увеличение численности призывников

Такое официальное объяснение пресс-службы ВСУ Генштаб обнародовал в своем Facebook

Как отмечается, соответствующие изменения введены в целях рационального распределения нагрузки на призывные и военно-врачебные комиссии.

"О внесении изменений к Указу Президента Украины от 15 февраля 2018 года №33 ... предусматривает продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу до декабря месяца текущего года, что обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Следовательно, как отметили в Генштабе, продление призыва позволит призовным комиссиям качественнее провести мероприятия медицинского осмотра, подбора и назначения призывников к командам соответствующих военных формирований.