Порошенко продлил на один месяц осенний призыв

10 сентября, 2018, 17:52

Президент Петр Порошенко продлил призыв-2018 на один месяц - до декабря

Об этом свидетельствует указ президента №274/2018, опубликованный пресс-службой главы государства.

Отметим, что призыв должен завершиться в ноябре.

"Внести в указ президента Украины от 15 февраля 2018 года №33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" следующие изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить словом "декабрь"; пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: "в октябре - декабре 2018 года", - говорится в указе.