Порошенко продлил на один месяц осенний призыв
10 сентября, 2018, 17:52
Президент Петр Порошенко продлил призыв-2018 на один месяц - до декабря
Об этом свидетельствует указ президента №274/2018, опубликованный пресс-службой главы государства.
Отметим, что призыв должен завершиться в ноябре.
"Внести в указ президента Украины от 15 февраля 2018 года №33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" следующие изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить словом "декабрь"; пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: "в октябре - декабре 2018 года", - говорится в указе.
- Напомним, что 6 сентября в Тернопольской области полицейские задержали на взятке в 1400 долларов главного специалиста районного военного комиссариата.
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