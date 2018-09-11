Гройсман озвучил прогноз инфляции на 2019 год

Об ожиданиях относительно инфляционных показателей Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий", сообщает Еспресо.TV.

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гросман.

По словам премьера, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. Гройсман назвал это "рамкой, которую мы должны удерживать".

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Кроме того, премьер заверил, что проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.