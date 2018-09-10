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Соперник назвал Усика лучшим тяжеловесом со времен Холифилда


фото: East Side Boxing
Потенциальный соперник Александра Усика британец Тони Бэллью считает украинца лучшим тяжеловесом со времен знаменитого Эвандера Холифилда

Об этом сообщает BBC.

"Похоже, я выйду в ринг с человеком, который является лучшим боксером в крузервейте со времен Эвандера Холифилда. С человеком, которого я одолею, а он поднимется в супертяжи и выигрывает титул чемпиона мира", - сказал Бэллью.

Также британец объяснил, почему его команда настаивает на поединке в первом тяжелом весе.

"Усик хотел драться в супертяжелом весе, но я не хотел иметь дело с таким монстром в бою без поясов. Поэтому у нас на кону будут все четыре титула, а я стану первым британским абсолютным чемпионом мира.

Американец Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а после перехода в супертяжелый вес, также захватил там все пояса.

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