Соперник назвал Усика лучшим тяжеловесом со времен Холифилда
10 сентября, 2018, 16:16
Потенциальный соперник Александра Усика британец Тони Бэллью считает украинца лучшим тяжеловесом со времен знаменитого Эвандера Холифилда
Об этом сообщает BBC.
"Похоже, я выйду в ринг с человеком, который является лучшим боксером в крузервейте со времен Эвандера Холифилда. С человеком, которого я одолею, а он поднимется в супертяжи и выигрывает титул чемпиона мира", - сказал Бэллью.
Также британец объяснил, почему его команда настаивает на поединке в первом тяжелом весе.
"Усик хотел драться в супертяжелом весе, но я не хотел иметь дело с таким монстром в бою без поясов. Поэтому у нас на кону будут все четыре титула, а я стану первым британским абсолютным чемпионом мира.
Американец Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а после перехода в супертяжелый вес, также захватил там все пояса.
- Бой между Александром Усиком и Тони Бэллью оказался под угрозой срыва, из-за того, что WBA обязала украинца договориться о бой с "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым из России.
- Усик стал абсолютным чемпионом мира 21 июля в Москве, где уверенно победил по очкам россиянина Мурата Гассиева.
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