В столице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах
Об этом сообщает "ВартаЕспресо".
В Дарницком районе столицы водитель Шевроле Лачетти, двигаясь с улицы Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра, на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.
К сожалению, в этот роковой момент шла женщина около 50 лет, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще около 10 метров, остановившись в Садовом центре.
Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто.
Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Шевроле.
- Как сообщалось, произошла смертельная авария на Фонтане в Одессе: BMW после столкновения влетел в остановку с людьми.
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