В столице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах

9 сентября, 2018, 08:16

В Киеве в Дарницком районе водитель Шевроле Лачетти на большой скорости сбил женщину вместе с железным забором Садового центра

Об этом сообщает "ВартаЕспресо".

В Дарницком районе столицы водитель Шевроле Лачетти, двигаясь с улицы Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра, на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.

К сожалению, в этот роковой момент шла женщина около 50 лет, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще около 10 метров, остановившись в Садовом центре.

Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто.

Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Шевроле.