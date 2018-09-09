В Салониках произошли бурные протесты против соглашения о названии Македонии
Об этом сообщает Kathimerini.
Демонстранты с закрытыми лицами и с палками в руках хотели в субботу прорваться через кордоны полиции к мэрии Салоник в сторону центра "Веллідіо", где проходила выставка-ярмарка.
Полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в стражей порядка полетели камни.
Протестующие разбили стекла в здании мэрии Салоников и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили. Также они соорудили баррикады из мусорных баков, подожгли их и забрасывали полицейских брусчаткой, которую сбили с тротуаров.
Беспорядки продолжались более трех часов.
В результате столкновений ранения получили 15 полицейских, которым оказали медицинскую помощь на месте.
Сначала полиция задержала 28 человек, однако под арестом в конечном итоге оказались восемь - семь мужчин и одна женщина, задержанная за то, что при ней нашли наркотики.
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