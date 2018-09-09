В Перемышле более 40 епископов УГКЦ будут служить по случаю 325-летия восстановления единства с Римом

9 сентября, 2018, 13:18

В Перемышле (территория Польши) 9 сентября в 11:00 по местному времени в кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя Перемышльско-Варшавской архиепархии начнется Архиерейская Божественная Литургия, которую будут служить более сорока епископов Украинской Греко-Католической Церкви

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Литургия служится по случаю празднования 325-летия восстановления единства Перемышльской епархии с Римским Апостольским престолом.

"Церковь отмечает годовщину, чтобы поблагодарить Бога за видимые доказательства Его присутствия, чтобы сделать испытание совести и просить прощения за грехи и прегрешения, а также для того, чтобы, считывая знаки времени, задуматься, как в духе Евангелия ответить на вызовы настоящего и будущего", — так объясняет важность этого торжества Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, в своем Послании по случаю 325-летия восстановления единства Перемышльской епархии с Римским Апостольским престолом.

Историческая справка

После многолетней подготовки, в которой принимали участие все епископы Киевской митрополии, осенью 1595 года в Рим с просьбой о восстановлении единства отправились два владыки – Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий, с моральной уверенностью, что действуют от имени всех. К сожалению, в Бресте в октябре 1596 года Перемышльский епископ Михаил Копыстенский и Львовский епископ Гедеон Балабан отказались поддержать унию с Римской Церковью. Они возглавили антиунийний синод, от которого началось противостояние между сторонниками и противниками соединения.

Опасаясь сопротивления сильных церковных братств и довольно многочисленной шляхты, епископ Копыстенский до своей смерти в 1610 году протестовал против Берестейского сопричастия в Перемышльской епархии. Следующие несколько десятилетий были печальным периодом внутренней борьбы, в которой доходило даже до кровопролития.

Однако стремление к единству, которое в 1439 году побудило киевского митрополита Исидора принять Флорентийскую унию между Восточной и Западной Церквями, которая, к сожалению, не принесла ожидаемых результатов, было оживлено и воплощено в жизнь в 1596 году в Бресте, в конце XVII века приносит плод и в Перемышльской епархии. Епископ Иннокентий Винницкой сначала сам тайно восстанавливает единство с Епископом Рима, а впоследствии постепенно внедряет унию в своей епархии, завершая этот мирный процесс на Синоде в 1693 года. Пройдет несколько лет и эта "новая уния" охватит также Львовскую епархию.

После тяжелых испытаний в середине XVII века вплоть до времени разделов Речи Посполитой, которые совершили соседние империи, эта Церковь переживала расцвет. Во второй половине XVII века насчитывала 9650 приходов и свыше 4,5 миллиона верующих.