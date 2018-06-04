Украинцы прошли маршем национальной памяти в Перемышле, их встретили антибандеровским баннером

4 июня, 2018, 15:12

В воскресенье, 3 июня, в польском Перемышле состоялось традиционный ежегодный марш, посвященный дню украинской национальной памяти

Об этом сообщает "Польское радио".

Памятные мероприятия начались с молитвы в Кафедральном соборе УГКЦ святого Иоанна Крестителя, после чего участники прошли маршем на кладбище в селе Пикуличи, где состоялась панихида, возложение цветов и общественное вече.

Марш, как и в прошлом году, охраняли много полицейских.

В то же время "Громадське" сообщает, что несколько поляков встретили шествие с баннером "Соседи украинцы, предостерегаем, хватит лжи и хватит молчания. Никаких символов и знаков бандеризма и УПА на территории Польши".

Мероприятия в Перемышле связаны с чествованием памяти интернированных воинов и старшин армии Украинской Народной Республики и пленных воинов Украинской Галицкой Армии, которые из-за ужасных бытовых условий и эпидемии тифа в 1918-1919 годах умерли в лагере возле села Пикуличи (ныне это территория города Перемышль), где их и похоронили на Украинском военном кладбище.

В братских могилах похоронены около 2 тыс. пленных и интернированных воинов и старшин УГА, армии УНР. Кроме того, в двух братских могилах похоронены 47 бойцов и старшин УПА.

Меры безопасности связаны с тем, что в 2016 году в Перемышле польские националисты и футбольные хулиганы напали на марш украинской национальной памяти: примерно 20 человек пытались помешать участникам марша, которые направлялись на кладбище почтить память воинов украинских освободительных армий. В 2017 году марш прошел без инцидентов.

Фото: "Громадське"