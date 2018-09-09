В Керченском проливе плавучий кран врезался в опору моста Ротенберга

9 сентября, 2018, 06:06

Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, и он врезался в опору Крымского моста (или, как его еще называют, моста Ротенберга, поскольку подряд на его строительство получила компания Аркадия Ротенберга - близкого друга российского диктатора )

Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить движение, однако его прибило к опоре на участке между островом Тузла и фарватером. Стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста, передает РБК со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

Движение по левой полосе трассы в направлении Керчи, на участке, где кран врезался в мост, было временно ограничено для устранения повреждений, сообщили московской газете КоммерсантЪ в пресс-службе оператора моста.

Примерно в 08:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттянуть его от мостового сооружения. Сейчас кран находится на безопасном расстоянии от моста.

По предварительной оценке, следует провести замену мачты освещения и барьерного ограждения.

Во время ЧП в Керченском проливе дул сильный восточный ветер в 27-28 узлов (14 м/с), что соответствует 7 баллов по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн могла достигать 4 метров.