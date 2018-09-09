После капитуляции мира и международной поддержки у нас не будет, - Грымчак

9 сентября, 2018, 20:30

Предложения некоторых политических сил и проектов относительно "быстрого" мира со страной-агрессором предусматривают капитуляцию войска и руководства государства

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Главным условием всех этих, условно говоря, "путей" к миру являются переговоры с Российской Федерацией в том или ином виде. И по большому счету все допустимо в этой жизни. Но, вопрос в другом: "Люди, Вы о чем и с кем собираетесь договариваться?", - отметил политик.

По его словам, Украина не должна вести отдельных переговоров со страной-агрессором, и вопрос возвращения оккупированных районов Донбасса и Крыма должен решаться в комплексе с "химатакой в Сирии, химатакой в Солсберри, сбитием международного авиалайнера (МН17 - ред.), агрессией в Грузии, Приднестровье и т. п".

"Сегодня мы живем в такое веселое время, когда Российская империя, точнее ее обломок под названием Российская Федерация искренне и весело шагает к тому, что с ними будут общаться - и уже начинают общаться как с психически тяжело больным государством. На уровне Ирана и КНДР. И поэтому вести какие-то переговоры придется, но лучше их вести в коалиции с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Германией и Францией, чем так, как предлагают некоторые наши умники: бежать и сдаваться", - пояснил заместитель министра.

Взамен заключение мирного соглашения с Россией на условиях капитуляции Украины не принесет желанного мира, уверенный Грымчак.

"После того, как сдадимся, мира не будет. Будет война, только уже, видимо, без союзников", - добавил чиновник.