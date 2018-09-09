США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю, - Грымчак
Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в эфире телеканала Еспресо.TV.
"Пару недель назад в Черное море зашел такой кораблик небольшой, американский. Он десантный. Отличается от всех остальных тем, что имеет низкую посадку", - отметил он.
Такая техническая особенность данного судна, пояснил Грымчак, позволит ему в случае необходимости без проблем зайти в акватории Азовского моря.
"Азовское море - оно мелкое. Максимум около 14 м... И вот такое есть судно, которое может ходить по Азовскому морю. В том числе", - добавил чиновник.
Других подробностей, касающихся упомянутого корабля, он приводить не стал:
"Просто зашли покататься, посмотреть замечательные пейзажи".
В то же время Гримчак отметил, что в отличие от страны-агрессора Украина имеет международную поддержку и имеет союзников, а также напомнил о том, как в начале Второй мировой войны США предоставили 50 эсминцев Великобритании ("немного устаревших, но 50").
- Во время этого же эфира Гримчак сообщил тот факт, что путинская Россия ни разу не просила официальный Киев возобновить поставки воды в оккупированную Автономную Республикуе Крым.
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