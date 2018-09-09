Греция не выдала визу управляющему делами Московской патриархии

9 сентября, 2018, 09:31

Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе

Об этом сообщает Интерфакс.

При этом агентство уточняет, что "речь идет именно о гражданской визе, а не отказе в посещении Афона, которое дает разрешение церковная власть".

Летом сообщалось об ухудшении отношений между Москвой и Афинами. Греция выслала нескольких сотрудников российской дипмиссии, обвинив их во вмешательстве в свои внутренние дела.