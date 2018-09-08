У Гундяева готовы отколоться от мирового православия

8 сентября, 2018, 21:08

Русская православная церковь (РПЦ) может перестать признавать патриархат в Константинополе, если православной церкви в Украине предоставят автокефалию

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ВВС.

Он назвал "подлыми" действия Константинополя, который перед этим сообщил, что направит в Киев своих экзархов (представителей) для подготовки к предоставлению православной церкви в Украине автокефалии.

Иларион заявил, что диалога сейчас уже нет, есть только монолог Константинополя, поэтому "средства церковной дипломатии сегодня исчерпаны".

По его словам, РПЦ уже рассматривает меры, которые церковь может принять в ответ на подобные шаги вселенского патриарха Варфоломея.

Однако такое "наглое и циничное вмешательство в дела другой поместной церкви может привести к расколу вселенского православия, отметил Иларион.

"Если Константинополь доведет до конца свой коварный план предоставления автокефалии, что это будет означать? Это будет означать, что получит автокефалию какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем", - заявил он.

При этом представитель Патриарха Московского Кирилла (Гундяева) обещает отвести от Константинополя "половину" от "300-миллионного православного населения планеты".

Ранее стало известно, что Варфоломей назначил в Украину своих представителей архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями по поводу организации будущего собора. На нем могут провозгласить о создании поместной православной церкви и избрать ее предстоятеля.

По последним данным, томос об украинской автокефалии может утвердить синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.

После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и выберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.

Вместе с этим, в РПЦ и УПЦ МП уже заявили, что не будут возвращать поместной церкви храмы на территории Украины.