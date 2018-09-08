У Гундяева готовы отколоться от мирового православия
Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ВВС.
Он назвал "подлыми" действия Константинополя, который перед этим сообщил, что направит в Киев своих экзархов (представителей) для подготовки к предоставлению православной церкви в Украине автокефалии.
Иларион заявил, что диалога сейчас уже нет, есть только монолог Константинополя, поэтому "средства церковной дипломатии сегодня исчерпаны".
По его словам, РПЦ уже рассматривает меры, которые церковь может принять в ответ на подобные шаги вселенского патриарха Варфоломея.
Однако такое "наглое и циничное вмешательство в дела другой поместной церкви может привести к расколу вселенского православия, отметил Иларион.
"Если Константинополь доведет до конца свой коварный план предоставления автокефалии, что это будет означать? Это будет означать, что получит автокефалию какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем", - заявил он.
При этом представитель Патриарха Московского Кирилла (Гундяева) обещает отвести от Константинополя "половину" от "300-миллионного православного населения планеты".
Ранее стало известно, что Варфоломей назначил в Украину своих представителей архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями по поводу организации будущего собора. На нем могут провозгласить о создании поместной православной церкви и избрать ее предстоятеля.
По последним данным, томос об украинской автокефалии может утвердить синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.
После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и выберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.
Вместе с этим, в РПЦ и УПЦ МП уже заявили, что не будут возвращать поместной церкви храмы на территории Украины.
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