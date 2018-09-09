Фонд "Демократические инициативы" разорвал отношения с телеканалами-"помойками"
Соответствующее заявление размещено на официальной странице организации.
Как отмечается, 6 сентября на телеканале "112 Украина" после блока теленовостей в 21.20 в рубрике "Эпизод" со ссылкой на пресс-конференцию Фонда "Демократические инициативы" прозвучало "несколько ложных утверждений".
"Ссылаясь на социологический опрос Фонда ДИ и Центра Разумкова, в эфире утверждалось, что последние результаты общественного мнения "свидетельствуют о росте популярности партии "За жизнь". На самом деле, как показывают данные опросов, никакого "роста популярности партии "За жизнь!" не происходит: в декабре 2017 года за нее были готовы проголосовать 6,7% населения, в мае 2018 года - 6,0%, в августе 2018 года - 6,1%. Не вырос также и президентский рейтинг Рабиновича: в декабре 2017 года - 5,8%, в августе 2018 года - 5,3%. Не выросли и рейтинги доверия к Рабиновичу: в декабре 2017 года он составил 17,8%, в августе 2018 15,6%.
Следовательно, нет никаких оснований утверждать на основе наших исследований о "росте популярности партии "За жизнь!", - отмечается в сообщении.
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Так же в качестве "манипуляции" ДИ расценивает "утверждение со ссылкой на наши исследования, что "все большее количество украинцев считают, что мира можно достичь путем договоренностей и компромиссов".
"Следовательно, показанный сюжет на телеканале "112 Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива является сознательной манипуляцией. Мы требуем соответствующих опровержений и предупреждаем телеканал, в случае подобного использования данных наших исследований будем вынуждены обратиться к Национальному Совету Украины по вопросам радио и телевидения относительно воззвания лицензии за распространение неправдивой информации. То же касается и других средств массовой информации", - добавили в Фонде.
От себя директор Фонда Ирина Бекешкина добавила на Facebook, что отныне отказывается от эфиров на 112 канале.
- Об отказе от выступлений на упомянутых телеканалах также уже сообщали эксперты "Комитета избирателей Украины" (КИУ).
- Напомним, Василий Грицак уверяет, что Служба безопасности Украины будет отслеживать содержимое телеканалов, управление которыми взял на себя бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, в частности NewsOne, и при наличии оснований будет открывать уголовные производства.
- По данным журналистских расследований, Портнов и Медведчук имеют влияние как на NewsOne, так и на 112 канал.
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