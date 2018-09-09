Фонд "Демократические инициативы" разорвал отношения с телеканалами-"помойками"

9 сентября, 2018, 19:31

Коллектив Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива выражает протест против манипулятивного использования результатов публикуемых ими исследований отдельными вещателями

Соответствующее заявление размещено на официальной странице организации.

Как отмечается, 6 сентября на телеканале "112 Украина" после блока теленовостей в 21.20 в рубрике "Эпизод" со ссылкой на пресс-конференцию Фонда "Демократические инициативы" прозвучало "несколько ложных утверждений".

"Ссылаясь на социологический опрос Фонда ДИ и Центра Разумкова, в эфире утверждалось, что последние результаты общественного мнения "свидетельствуют о росте популярности партии "За жизнь". На самом деле, как показывают данные опросов, никакого "роста популярности партии "За жизнь!" не происходит: в декабре 2017 года за нее были готовы проголосовать 6,7% населения, в мае 2018 года - 6,0%, в августе 2018 года - 6,1%. Не вырос также и президентский рейтинг Рабиновича: в декабре 2017 года - 5,8%, в августе 2018 года - 5,3%. Не выросли и рейтинги доверия к Рабиновичу: в декабре 2017 года он составил 17,8%, в августе 2018 15,6%.

Следовательно, нет никаких оснований утверждать на основе наших исследований о "росте популярности партии "За жизнь!", - отмечается в сообщении.

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Так же в качестве "манипуляции" ДИ расценивает "утверждение со ссылкой на наши исследования, что "все большее количество украинцев считают, что мира можно достичь путем договоренностей и компромиссов".

"Следовательно, показанный сюжет на телеканале "112 Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива является сознательной манипуляцией. Мы требуем соответствующих опровержений и предупреждаем телеканал, в случае подобного использования данных наших исследований будем вынуждены обратиться к Национальному Совету Украины по вопросам радио и телевидения относительно воззвания лицензии за распространение неправдивой информации. То же касается и других средств массовой информации", - добавили в Фонде.

От себя директор Фонда Ирина Бекешкина добавила на Facebook, что отныне отказывается от эфиров на 112 канале.