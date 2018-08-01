Прощай, антена. Что стоит знать о переходе на цифровое телевидение

1 августа, 2018, 17:56

Ульяна Букатюк

1 августа в Киеве и Кировоградской области окончательно отключили аналоговое вещание. А уже с сентября аналоговый сигнал отключат по всей стране

В ночь с 31 июля на 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое телевидение для жителей Киева и Кировоградской области.

А уже через месяц забыть о аналоговещании могут и жители остальных областей Украины. Полностью отключить аналоговый сигнал в Украине планируется до мая 2019 года.

Зачем это и что изменится для граждан?

Переход на “цифру”

Заменой аналоговому телевидению должно стать цифровое - когда звук и изображение на телевизор передаются при помощи кодирования видеосигнала.

Цифровое телевидение предполагает лучшее качество, сигнал более устойчив к помехам и требует меньшей мощности передающей антенны. Также “цифра” занимает меньший диапазон частот, поэтому их зато можно использовать для расширения сети скоростного интернета, цифрового телевидения и радио.

Учитывая эти преимущества, мир активно переходит на цифровое телевидение. Впервые полностью избавиться от “аналога” удалось Люксембургу еще в 2006 году.

Тогда же Украина подписала документ “Женева 2006”, который предусматривает полное отключение аналогового телевидения в Европе.

Переход на цифровое телевидение в Украине должен был быть еще в 2015 году.

Впрочем, слабое покрытие “цифрой” и опасность оставить без телевидения часть населения (особенно в приграничье) заставляли затягивать с переходом. Поэтому решились на это только сейчас.

С 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения выключил 18 передатчиков 12 общенациональных каналов: “1+1”, “Интер”, ICTV, Новый канал, “Украина”, СТБ, ТЕТ, НТН, М1, 5 канал, К1, Прямой канал, а также одного местного телеканала “Киев”.

Некоторое время еще будут работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий.

С 1 сентября должны быть отключены от аналогового вещания остальные регионы Украины, за исключением тех, которые граничат с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, аннексированным Крымом.

Также не выключат аналоговые передатчики, которые расположены на границе с Россией – в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Кроме того, по планам Нацсовета, еще в 47 населенных пунктах планируется достроить сеть цифровых передатчиков.

Впрочем, план отключения еще может меняться.

У кого исчезнет TV и что делать

Отключение аналога коснется не всех телезрителей, а только тех, кто до сих пор смотрит телевизор через эфирную антенну.

По данным последнего установочного исследования Индустриального телевизионного комитета, в Украине (за исключением временно оккупированных территорий) 13,3 млн телевизионных домохозяйств. Из них около 5 млн домохозяйств (37,5%) пользуются аналоговым эфирным ТВ, а 2,5 млн домохозяйств (18,8%) – цифровым эфирным ТВ.

Чтобы телевизор не превратился в ненужную коробку, таким зрителям следует позаботиться о смене телевидения.

Для приема “цифры” нужно иметь специальный тюнер. Во многих новых телевизорах он уже встроенный, поэтому надо только его настроить. Поэтому для начала стоит проверить вашу модель телевизора.

Если телевизор старше, для того, чтобы смотреть любимые телеканалы и далее можно выбрать один из вариантов:

купить и подключить тюнер Т2 (стоимость от 400 грн), однако минимальный пакет телеканалов - 32.

подключить спутниковое телевидение;

подключить кабельное телевидение;

подключить интернет-телевидение.





