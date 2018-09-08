В Эдмонтоне открыли украинское генконсульство

8 сентября, 2018, 16:36

В субботу, 8 сентября 2018 года, в Эдмонтоне - столице канадской провинции Альберта - открыли Генеральное консульство Украины. В торжествах принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Это знаковое событие, - заявил министр после церемонии перерезания ленты. - Тем самым Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на Западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов".

После церемонии открытия учреждения Климкин лично поздравил первого посетителя генконсульства - 2-летнего Данилка, - которому оформили документ о получении гражданства Украины.

В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения.

Новообразованное генеральное консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады - Саскатчеван, Британскую Колумбию, а также Юкон и Северо-Западные территории.

"Это прагматичное решение: оно опирается на географию и на мощный бизнес-потенциал, который есть в Альберте, - пояснил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. - Но это и эмоциональное решение: мы возвращаем долг перед украинцами прерий, которые поколениями строили Канаду, сохраняя мечту о независимой Украине".