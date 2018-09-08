В Эдмонтоне открыли украинское генконсульство
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Это знаковое событие, - заявил министр после церемонии перерезания ленты. - Тем самым Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на Западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов".
После церемонии открытия учреждения Климкин лично поздравил первого посетителя генконсульства - 2-летнего Данилка, - которому оформили документ о получении гражданства Украины.
В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения.
Новообразованное генеральное консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады - Саскатчеван, Британскую Колумбию, а также Юкон и Северо-Западные территории.
"Это прагматичное решение: оно опирается на географию и на мощный бизнес-потенциал, который есть в Альберте, - пояснил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. - Но это и эмоциональное решение: мы возвращаем долг перед украинцами прерий, которые поколениями строили Канаду, сохраняя мечту о независимой Украине".
- Генеральное консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла после начала российской агрессии. К этому времени в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.
- Во время сегодняшней церемонии министр науки и спорта Канады Кирсти Данкан (на приведенной вверху фотографии она стоит слева от министра) признала свое украинское происхождение.
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