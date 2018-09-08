Очередная канадская министр признала украинское происхождение
Об этом сообщает Укринформ.
“В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе”, - сказала Данкан.
Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.
“Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма”, - отметила министр.
По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины “усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами”.
“Сегодня - важный исторический и очень эмоциональный для меня день”, - подытожила она.
Известно, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-м объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеет более 10 депутатов.
- Как сообщалось, посол Канады посетил Гандзюк в больнице.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-