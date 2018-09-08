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Очередная канадская министр признала украинское происхождение

Родственники министра науки и спорта Канады Кирсти Данкан столетие назад приехали в Канаду из Украины. Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне

Об этом сообщает Укринформ.

“В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе”, - сказала Данкан.

Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.

“Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма”, - отметила министр.

По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины “усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами”.

“Сегодня - важный исторический и очень эмоциональный для меня день”, - подытожила она.

Известно, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-м объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеет более 10 депутатов.

 

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