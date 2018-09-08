США начали военные учения в Сирии вопреки предостережениям России

8 сентября, 2018, 10:47

Центральное командование вооруженных сил США объявило о проведении в восточной Сирии учений сил международной коалиции, участвующих в операции "Непоколебимая решимость"

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Centcom.

"Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve", - сказал представитель Центрального командования США капитан 1-го ранга ВМС США Билл Урбан.

Также отмечается, что представители Коалиции информировали о проведении обучения российскую сторону, используя установленные информационные каналы, направленные на предотвращение недоразумения или эскалации напряженности.

Эти учения, которые продлятся несколько дней, стали ответом на действия российских военных, которые ранее предупреждали США о подготовке военной операции в районе американской военной базы Эт-Танф.