Турция не договорилась с Россией и Ираном о перемирии в Сирии

7 сентября, 2018, 20:31

Президенты трех стран-участниц войны в Сирии — Турции, Ирана и РФ — на общей встрече в Тегеране не смогли договориться о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Рухани встретились 7 сентября в Тегеране с целью договориться о совместных действиях по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Отмечается, что Эрдоган призвал к перемирию. Кроме того, по его словам, Турция больше не способна размещать беженцев, направляющихся в ее границы.

Однако призыв Турции к перемирию был отвергнут. Президент РФ Владимир Путин сказал, что прекращение огня невозможно, потому что "террористы не согласятся на него". Лидер Ирана Рухани заявил, что Сирия должна восстановить контроль над своими территориями.

В совместном заявлении президентов говорится о необходимости ликвидировать исламистскую группировку «Исламское Государство» и другие террористические группировки.

По мнению лидеров трех стран, вооруженные повстанцы могут присоединиться к переговорному процессу. В своем заявлении президенты также призывают ООН усилить гуманитарную помощь Сирии и принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры.