Ночью на выезде из столицы машина врезалась в дерево, водитель погиб
8 сентября, 2018, 08:36
Ночью при выезде из Киева по Гостомельскому шоссе в направлении Ирпеня произошло автопроисшествие, в котором погиб один человек
Как "Вартови Еспресо" удалось узнать со слов свидетеля, около двух часов ночи он (свидетель) двигался этим шоссе и увидел поднявшуюся пыль, но значения этому не придал.
Возвращаясь через несколько часов, заметил в лесополосе в дереве автомобиль Пежо и сообщил об этом на КП. На месте работало МЧС и СОГ.
Причину ДТП - водитель уснул, или то была рассеянность, - выяснит следствие.
- Как сообщалось, в Киеве Hyundai врезался в МАФ на остановке.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-