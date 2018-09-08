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Ночью на выезде из столицы машина врезалась в дерево, водитель погиб

Ночью при выезде из Киева по Гостомельскому шоссе в направлении Ирпеня произошло автопроисшествие, в котором погиб один человек

Как "Вартови Еспресо" удалось узнать со слов свидетеля, около двух часов ночи он (свидетель) двигался этим шоссе и увидел поднявшуюся пыль, но значения этому не придал.

Возвращаясь через несколько часов, заметил в лесополосе в дереве автомобиль Пежо и сообщил об этом на КП. На месте работало МЧС и СОГ.

Причину ДТП - водитель уснул, или то была рассеянность, - выяснит следствие.

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