На Надднепрянском шоссе в столице произошло тройное ДТП

8 сентября, 2018, 11:59

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло тройное ДТП с участием автомобилей Джили и Фольксваген и автобуса из Молдовы

Как удалось узнать "Вартови Еспресо", автомобили Джили и Фольксваген во время движения притерлись друг к другу и начали притормаживать в третьей и четвертой полосах. Они не успели до конца приостановиться, как позади Джили молдавский автобус Мерседес, не успев затормозить, вывернул на четвертую полосу и протаранил Фольксваген.

От удара Фольксваген отбросило более чем на 100 метров. В результате ДТП пострадали две молодые женщины из Фольксвагена, которых с ушибами и подозрением на ЗЧМТ забрали в больницу.