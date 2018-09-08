 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Надднепрянском шоссе в столице произошло тройное ДТП

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло тройное ДТП с участием автомобилей Джили и Фольксваген и автобуса из Молдовы

Как удалось узнать "Вартови Еспресо", автомобили Джили и Фольксваген во время движения притерлись друг к другу и начали притормаживать в третьей и четвертой полосах. Они не успели до конца приостановиться, как позади Джили молдавский автобус Мерседес, не успев затормозить, вывернул на четвертую полосу и протаранил Фольксваген.

От удара Фольксваген отбросило более чем на 100 метров. В результате ДТП пострадали две молодые женщины из Фольксвагена, которых с ушибами и подозрением на ЗЧМТ забрали в больницу.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать