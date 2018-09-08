На чемпионате мира по стрельбе украинка Костевич выиграла "золото" и завоевала олимпийскую лицензию

8 сентября, 2018, 12:51

В Чханвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира со стрелковых видов спорта. Олимпийская чемпионка Елена Костевич из Чернигова стала чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, завоевав лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония)

Об этом сообщает Укринформ.

В финале Костевич показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной - по 37 очков. В дополнительных сериях украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2). "Бронза" досталась Дорен Веннекамп из Германии.

В активе сборной Украины уже четыре награды. Ранее Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине - стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте, а Даниил Даниленко выиграл "серебро" и "золото" в стрельбе по движущейся мишени.

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября.