Жир в талии самый безопасный. Супрун назвала параметры здоровых людей

9 августа, 2018, 15:37

И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, с какими параметрами талии человека рискует приблизиться к ожирению

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Обычно человек обращает внимание на цифру, которую показывают весы. Это важно, но не всегда ваш общий вес является точным индикатором.

Для этого используют также индекс массы тела, который является соотношением веса и роста. Это стандартный показатель, показывает к какой весовой категории вы относитесь.

Впрочем, он показывает общий объем жира в организме без учета того, как именно жировая ткань распределяется. А факт, где именно он накапливается, является важным.

"Наиболее опасный - абдоминальный жир накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Он может окружать кишечник, поджелудочную железу и печень, и нарушать их функцию. Что большая доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака", - предупреждает Супрун.

По ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см, а для женщин - 80 см, означают наличие повышенного риска появления серьезных болезней.

102 см и 88 см соответственно - чрезвычайно высокий риск.

Повышенные риски для здоровья из-за избыточного веса можно определить по соотношению окружности талии к объему бедер. Чтобы получить этот коэффициент, нужно измерить эти показатели в сантиметрах и поделить между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент.

Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин - 0,85.