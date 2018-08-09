Сильнейший теннисист Украины выбыл до конца года
Об этом теннисист сообщил в Instagram.
"Как вы, наверное, заметили, я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью, которые мы пытались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, мы надеемся на быстрое выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года, буду держать вас в курсе", - написал Долгополов.
Последний матч 29-летний украинец провел 14 мая на турнире в Риме, когда проиграл Новаку Джоковичу (1: 6, 3:6). В рейтинге ATP Александр Долгополов занимает 81 место.
Всем привет как Вы наверное заметили,я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе Hey guys as you probably noticed I haven't been playing much tennis this year. Had an ongoing wrist injury since after Australian open. We tried to heal it without surgery,but didn't succeed. The surgery went well and we hope to recover soon. You won't see me on court until 2019. Will keep you posted,take care #thedog
- Ранее украинка Даяна Ястремская уверенно победила россиянку Анастасию Потапову в финале турнира ITF в Риме.
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