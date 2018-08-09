Сильнейший теннисист Украины выбыл до конца года

9 августа, 2018, 15:15

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вернется на корт в следующем году

Об этом теннисист сообщил в Instagram.

"Как вы, наверное, заметили, я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью, которые мы пытались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, мы надеемся на быстрое выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года, буду держать вас в курсе", - написал Долгополов.

Последний матч 29-летний украинец провел 14 мая на турнире в Риме, когда проиграл Новаку Джоковичу (1: 6, 3:6). В рейтинге ATP Александр Долгополов занимает 81 место.