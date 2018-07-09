Украинская теннисистка разгромила россиянку в финале турнира ITF

9 июля, 2018, 09:48

Украинка Даяна Ястремская уверенно победила россиянку Анастасию Потапову в финале турнира ITF в Риме

В финале турнира с призовым фондом $60 тыс. 18-летняя украинка разгромила Потапову со счетом 6:1, 6:0. Ястремская взяла реванш за поражение от россиянки в финале юниорского Уимблдона-2016.

Это третий одиночный титул ITF в профессиональной карьере Даяны Ястремской и первый в нынешнем сезоне. Украинка существенно улучшит личный рекорд в мировой классификации и вплотную подойдет к первой сотне. Сейчас в мировой классификации наша теннисистка 127-я.