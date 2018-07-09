Украинская теннисистка разгромила россиянку в финале турнира ITF
9 июля, 2018, 09:48
Украинка Даяна Ястремская уверенно победила россиянку Анастасию Потапову в финале турнира ITF в Риме
В финале турнира с призовым фондом $60 тыс. 18-летняя украинка разгромила Потапову со счетом 6:1, 6:0. Ястремская взяла реванш за поражение от россиянки в финале юниорского Уимблдона-2016.
Это третий одиночный титул ITF в профессиональной карьере Даяны Ястремской и первый в нынешнем сезоне. Украинка существенно улучшит личный рекорд в мировой классификации и вплотную подойдет к первой сотне. Сейчас в мировой классификации наша теннисистка 127-я.
- Ранее победителем турнира ITF в Великобритании стал украинский теннисист Сергей Стаховский.
- На Уимблдоне в одиночном турнире дальше второго раунда не смог добраться ни один украинский теннисист.
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