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"Реал" презентовал конкурента украинца Лунина


фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" презентовал бельгийского голкипера Тибо Куртуа

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Куртуа подписал контракт с мадридцами на 6 лет. Официально сумма трансфера не разглашается, по данным СМИ, "Реал" заплатил за голкипера 40 млн евро.

В последние дни Куртуа бойкотировал тренировку "Челси" с требованием отпустить его из клуба, за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов. Голкипер сборной Бельгии был игроком "Челси" с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский "Атлетико" на правах аренды. В составе "Челси" он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, стал с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с "Атлетико" Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.

  • В "Реале" Тибо Куртуа будет конкурировать за место в воротах с украинцем Андреем Луниным, который также перешел в мадридский клуб этим летом.
  • 8 августа стало известно, что "Реал" договорился о покупке Куртуа из "Челси" и арендовал лондонцам хорватского полузащитника Матео Ковачича.

 

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