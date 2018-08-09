"Реал" презентовал конкурента украинца Лунина
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Куртуа подписал контракт с мадридцами на 6 лет. Официально сумма трансфера не разглашается, по данным СМИ, "Реал" заплатил за голкипера 40 млн евро.
В последние дни Куртуа бойкотировал тренировку "Челси" с требованием отпустить его из клуба, за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов. Голкипер сборной Бельгии был игроком "Челси" с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский "Атлетико" на правах аренды. В составе "Челси" он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, стал с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с "Атлетико" Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.
@thibautcourtois#WelcomeCourtois pic.twitter.com/13eQtbvBTg— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 9 августа 2018 г.
- В "Реале" Тибо Куртуа будет конкурировать за место в воротах с украинцем Андреем Луниным, который также перешел в мадридский клуб этим летом.
- 8 августа стало известно, что "Реал" договорился о покупке Куртуа из "Челси" и арендовал лондонцам хорватского полузащитника Матео Ковачича.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится