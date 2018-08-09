"Реал" презентовал конкурента украинца Лунина

9 августа, 2018, 15:43

Мадридский "Реал" презентовал бельгийского голкипера Тибо Куртуа

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Куртуа подписал контракт с мадридцами на 6 лет. Официально сумма трансфера не разглашается, по данным СМИ, "Реал" заплатил за голкипера 40 млн евро.

В последние дни Куртуа бойкотировал тренировку "Челси" с требованием отпустить его из клуба, за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов. Голкипер сборной Бельгии был игроком "Челси" с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский "Атлетико" на правах аренды. В составе "Челси" он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, стал с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с "Атлетико" Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.