Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово
Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.
"Я это поддерживаю и не скрываю своей позиции. Это та политика, которую я представляю независимо от того, поддерживают ее люди или нет, но я за разграничение с албанцами", - заявил Вучич.
В то же время он подчеркнул, что решение о разграничении зависит не только от сербской стороны: "Для танго нужны двое".
"Если у нас будет территория, где неизвестно, как к ней относиться и кому принадлежит - это всегда источник потенциальных конфликтов и проблем", - добавил Вучич.
По словам Вучича, решение по Косово и Метохии должно быть всеобъемлющим, а не упрощенным.
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Ранее, 3 августа, на север Косово были переброшены подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) из-за риска дестабилизации ситуации.
Накануне президент Косово Хашим Тачи заявил, что планирует предложить в Брюсселе на переговорах с Белградом присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию.
Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН.
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