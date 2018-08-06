Миро-творение и миро-творцы

6 августа, 2018, 15:28

Косово и Сербия продолжают балансировать на грани открытого конфликта

У Украины есть возможность перенимать чужой опыт даже в очень сложных сферах. Страны бывшей Югославии удачно, или не очень, воплощали различные схемы разрешения конфликтов, и многому мы теперь можем и должны учиться.

Чаще всего вспоминают успешный опыт Хорватии, или очень противоречивый – Боснии. Впрочем, очень интересно и познавательно наблюдать за сербско-косовским урегулированием, которое все еще продолжается - почти 20 лет.

"ОРДЛО" в Косово

4 августа завершился срок, когда Косово должно было начать процесс формирования т.н. Ассоциации сербских муниципалитетов. Речь идет о юридическом закреплении особого статуса для территории на Севере республики, которая заселена подавляюще этническими сербами и которую сейчас де-факто контролирует Сербия.

Но, несмотря на предварительные договоренности, ни одного конкретного шага в направлении оформления автономии для сербских районов Приштина не сделала. Была информация о том, что якобы готовится пакет соответствующих документов, но до 4 августа его не было обнародовано.

О чем говорится? Дело в том, что еще в апреле 2013 года Сербия и Косово при посредничестве Европейского Союза подписали соглашение, которое предусматривало объединение сербских районов Косово в Ассоциации сербских муниципалитетов и предоставление этому анклаву "особого статуса".

В августе 2015 года Сербия и Косово при посредничестве Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, удалось достичь договоренностей в этом направлении. Ассоциации сербских муниципалитетов были обещаны широкие полномочия в сфере местного самоуправления, в т.ч. в правоохранительной сфере, экономики, образования и возможности сохранить независимые от центральной косовской власти связи с Сербией. Впрочем, в декабре 2015 года Конституционный суд Косово постановил, такое образование не может иметь аж настолько "особый статус", то есть, иметь властные полномочия, которые закреплены за центральным правительством Республики Косово согласно ее Конституции. На этом дело и затормозилось.

Неоднозначный сепаратизм

В апреле текущего года косовские сербы начали говорить о своих намерениях сформировать Ассоциации в одностороннем порядке, самостоятельно приняв необходимые документы, в частности "Устав" Ассоциации. На 3-летие соглашения 2015 года относительно "особого статуса" регионом вновь начали распространяться слухи относительно попытки косовских сербов объявить о создании своего автономного образования.

Конечно, с точки зрения Сербии, России, Украины и еще нескольких десятков стран, которые не признали независимость Косово, такие действия сербского населения края не имели бы никакого существенного значения. Впрочем, для США, Германии, Франции, Великобритании, еще больше 100 стран, Европейского Союза как института, признавших косовскую независимость, самого Косово, такая активность косовских сербов могла значить только одно – нарушение конституционного строя и территориальной целостности государства Косово.

По неофициальной информации, Ассоциация должна была быть провозглашена, но ответ Приштины должен быть силовым - Косовские силы безопасности в таком случае якобы собирались установить свой контроль над северными районами республики, которые сейчас фактически контролирует Сербия.

"Золотая сабля"

Белградская проправительственная газета "Новости" написала в эти дни несколько статей с подробностями "спецоперации", что якобы планируется в Косово.

Итак, по данным издания, в конце лета надо было ожидать обострения ситуации в регионе. Согласно информации, полученной спецслужбами Сербии от русских разведчиков (!), силы безопасности Косово при поддержке США (!) планируют тайное вторжение на Север Косово. Название операции - "Золотая сабля" - копирует название регулярных учений KFOR – "Серебряная сабля".

Целью операции, которая якобы планируется, есть утверждение "суверенитета" Косово на всей территории частично признанной республики. Сигналом начала операции должно стать одностороннее объявления косовскими сербами своей автономии.

"Все чаще звучат предположения", пишут "Новости", что "Приштина только ждет триггер", после которого сможет начать оккупацию северного Косово. В рамках этой спецоперации, утверждает издание, и была запущена "история" о том, что сербы якобы в одностороннем порядке будут создавать Ассоциации сербских муниципалитетов. Это событие должно было выступить для косовских албанских лидеров как "алиби для вторжения" в районы с сербским населением и для распространения "своей независимости" на всю территорию республики.

Неизвестно, чего хотели добиться русские, передавая своим сербским коллегам подобную оперативную информацию. Но по факту Белград срочно собрал Совет безопасности рано утром 4 августа, перевел армию в режим повышенной готовности... и пока все. Позиция Сербии на сегодня – "не поддаемся на провокации", пытаемся добиться своего мирным путем.

Президент Александар Вучич обвинил оппозицию в том, что она, "на заказ" неназванных иностранных правительств (понятно, что он имел в виду Запад) подстрекает сербов на провокационные действия, за которые албанцы смогут получить шанс начать силовой сценарий.

Другая сторона – то есть, официальная Приштина – тоже не проявляла готовности бросаться в бой. Так, Министерство внутренних дел вызвало своих сотрудников из отпусков, но особой активности за ними замечено не было. (Армии в Косово нет, только Силы безопасности, которые входят в сферу ответственности МВД).

НАТО рядом

Впрочем, необычайную активность последние дни демонстрировали... миротворцы НАТО, базирующиеся в Косово (KFOR).

В виртуальном измерении на Фейсбук странице Kosovo Force - KFOR был размещен целый ролик-предупреждение о том, что в случае кризиса Альянс имеет возможность быстро собрать и отправить на помощь силы для защиты своих союзников.

В реальном мире именно такой месседж озвучил и адмирал Джеймс Фого, командующий Объединенными силами НАТО в Неаполе. Адмирал США несколько дней назад посетил базу миротворцев Noting Hill на севере Косово, где заявил, что KFOR является мощной силой и, в случае необходимости, к военным KFOR, которых более 4000, могут присоединиться подразделения быстрого реагирования. Фого также напомнил, что "НАТО является очень, очень сильным как внутри, так и за пределами Косово".

Что касается непосредственно активности KFOR, то утром 4 августа миротворческие подразделения начали маневры на севере Косово, которые они сами назвали "двухдневными учениями" в соответствии со своим мандатом, утвержденным Советом безопасности ООН.

Американские и, по некоторым данным, венгерские и польские миротворцы на военных машинах передвигались по дорогам и выставляли блокпосты-лайт для охраны ключевых объектов инфраструктуры северного Косово – гидроэлектростанции и искусственного озера (водохранилища).

На этом, собственно, любая активность любых силовых структур в регионе завершилась.

Впрочем, большой вопрос, надолго ли.

...на чужих ошибках или успехах

Мы знаем из прессы, что данные о "коварных планах Приштины и Вашингтона" передавалась в Белград из Москвы, то есть в любом случае речь идет о специальной операции с участием российских спецслужб. На вопрос, можно ли верить ГРУ РФ или другим аналогичным структурам, каждый должен ответить себе сам. По активизации миротворцев понятно, что информация о возможном обострении была, и она точно не была фейковой. Но уже ответ на то, с какой именно стороны готовился силовой сценарий, и какая именно сторона была готова пойти ва-банк, уже не столь очевиден.

С одной стороны активность KFOR была формально направлена на успокоение всех сторон, и они принимали под охрану объекты, контролируемые сербами. С другой - совершенно ясно, что заявления о "НАТО, которое быстро придет на помощь", действуют успокаивающе только на албанцев и сербов (натовская бомбардировка Сербии 1999 года все еще не забыта). Таким образом, кажется, что, несмотря на "данные разведки" относительно запланированной операции против сербского анклава в Косово со стороны "американцев и албанцев", KFOR реально пытается угомонить обе стороны, не только Приштину. И пока что ему это удается.

Другое дело, что без решения политической проблемы предоставления особого статуса сербским районам Косово не может быть и речи о стабилизации ситуации в регионе. Если Приштина и дальше не будет демонстрировать готовности идти на компромиссы и поступаться принципами, на Белград все сильнее будут давить косовские сербы, что чувствуют себя дискриминированными, радикально настроенная оппозиция в самой Сербии и, конечно, Москва, которая, как мы видим, не теряет шансов доливать масла в огонь везде, где только возможно. А в придачу Брюссель и Вашингтон, хотя и демонстрируют понимание косовской позиции, но в последнее время, кажется, с каждым днем все больше усиливают давление на косовских лидеров для достижения компромисса.

Сейчас очень трудно спрогнозировать дальнейший ход событий. Ясно только, что чем бы не завершился эксперимент с предоставлением особого статуса сербским районам Косово, Украина и ее западные партнеры смогут воспользоваться этим примером при решении проблемы ОРДЛО. В зависимости от событий на мирном сербско-косовском фронте, мы получим или опыт для подражания (хотя бы частичного), или что типа "так делать нельзя".