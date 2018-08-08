В Одессе неизвестные в масках и с битами разгромили кафе
8 августа, 2018, 19:21
В Одессе в Приморском районе неизвестные в масках битами разгромили помещение заведения питания
Об этом сообщает пресс-служба полиции Области.
Отмечается, что мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из работниц заведения.
Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в конце июля неизвестный устроил стрельбу в киевском ресторане, а потом убежал с друзьями.
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