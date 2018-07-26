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Неизвестный устроил стрельбу в киевском ресторане, а потом сбежал с друзьями

В центре Киева, в ресторане "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинки, 24, произошла стрельба

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Инцидент произошел около 11 часов утра, когда на веранде заведения услышали выстрелы. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из пистолета Макарова. После этого злоумышленник бросил оружие и скрылся.

Правоохранители рассказывают, что мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они скрылись после инцидента. Свидетели событий говорят, что стрелка не разглядели, но слышали выстрелы.

Сейчас заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, на месте работают полицейские. Также происходит поиск преступников: это мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.

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