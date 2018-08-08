Украинский баскетболист из НБА примет российское гражданство

8 августа, 2018, 16:38

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, перешел в московский ЦСКА и получит российское гражданство

Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

"С детства я мечтал играть в НБА, или в большой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец мне выпал такой шанс. Это много для меня значит, поскольку моя мать с России, у нас здесь корни", – сказал Боломбой.

24-летний Джоэль Боломбой родился в Донецке в семье отца-конголезца и матери-россиянки. В 4-летнем возрасте семья перебралась в США, где он окончил школу и выступал за баскетбольную команду университета Вебер Стэйт. В 2016 году его на драфте выбрала команда НБА "Юта Джаз". Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем центровой сыграл лишь в 20 матчах НБА.

В 2017 году баскетболист вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы, однако на турнир не поехал. Боломбоя неоднократно вызывали в сборную Украины, но он каждый раз находил причины отказываться выступать за национальную команду.