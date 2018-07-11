Стала известна зарплата украинца Михайлюка в "Лейкерс"

11 июля, 2018, 09:22

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк заключил трехлетний контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт "Лос-Анджелес Лейкерс".

За три года в составе "Лейкерс" Михайлюк заработает $4,6 млн, украинский защитник подписал с клубом Национальной баскетбольной ассоциации соглашение по схеме 2+1.

"Лейкерс" выбрал Михайлюка на драфте НБА. Украинец провел за "Лос-Анджелес" пять матчей в рамках Летней лиги НБА, по итогам которых с ним решили заключить полноценный контракт.