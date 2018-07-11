Стала известна зарплата украинца Михайлюка в "Лейкерс"
11 июля, 2018, 09:22
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк заключил трехлетний контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"
Об этом сообщает официальный сайт "Лос-Анджелес Лейкерс".
За три года в составе "Лейкерс" Михайлюк заработает $4,6 млн, украинский защитник подписал с клубом Национальной баскетбольной ассоциации соглашение по схеме 2+1.
"Лейкерс" выбрал Михайлюка на драфте НБА. Украинец провел за "Лос-Анджелес" пять матчей в рамках Летней лиги НБА, по итогам которых с ним решили заключить полноценный контракт.
OFFICIAL: Lakers Sign Sviatoslav Mykhailiuk— Los Angeles Lakers (@Lakers) 10 июля 2018 г.
: https://t.co/a7RbYRf6WH
@Sviat_10 pic.twitter.com/TuWfyWi6lh
- Ранее в "Лос-Анджелес Лейкерс" перешел лучший баскетболист мира американец Леброн Джеймс, который за четыре сезона заработает $154 млн.
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