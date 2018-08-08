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У мужчины, который ударом ножа в грудь убил сына, остановилось сердце


фото: centr.kr
В Дрогобыче в изоляторе временного содержания скоропостижно скончался мужчина, который зарезал собственного сына

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Отмечается, что вечером 7 августа ему стало плохо. Дежурный вызвал "скорую", но медики по приезду уже констатировали смерть. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у него произошла внезапная остановка сердца.

Убийство произошло вечером 6 августа. 56-летний мужчина ударил ножом в сердце своего 37-летнего сына за замечание о злоупотреблении алкоголем, в результате чего тот скончался.

На момент задержания злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время признания у него обнаружили в крови 2,9 промилле алкоголя.

 

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