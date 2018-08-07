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На Львовщине отец зарезал сына, потому что тот упрекнул его за пьянство


фото: mordovmedia
На Львовщине в Дрогобыче задержали мужчину, который ножом убил собственного сына
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
 
Происшествие случилось вечером 6 августа. В больницу доставили 37-летнего жителя одного из сид района с ножевым ранением в сердце. Медикам его спасти не удалось.
 
Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец нанес ему телесные повреждения, которые привели к смерти.
 
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
 
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