На Львовщине отец зарезал сына, потому что тот упрекнул его за пьянство

7 августа, 2018, 14:26

На Львовщине в Дрогобыче задержали мужчину, который ножом убил собственного сына

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Происшествие случилось вечером 6 августа. В больницу доставили 37-летнего жителя одного из сид района с ножевым ранением в сердце. Медикам его спасти не удалось.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец нанес ему телесные повреждения, которые привели к смерти.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.