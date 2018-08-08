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Трамп передал письмо Путину

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа

Об этом Рэнд Пол написал в своем Twitter.

"Я имел честь передать письмо президенту Трампу в администрацию президента Владимира Путина", - написал Пол.

По его словам, в письме отмечается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановления культурных обменов.

Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, которые прибыли в Россию. Также в делегации член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

  • Напомним, ранее издание Politico сообщало, что Путин предложил Трампу ряд соглашений относительно ядерного оружия и вооружения в космосе.
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