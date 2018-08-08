Трамп передал письмо Путину

8 августа, 2018, 18:32

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа

Об этом Рэнд Пол написал в своем Twitter.

"Я имел честь передать письмо президенту Трампу в администрацию президента Владимира Путина", - написал Пол.

По его словам, в письме отмечается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановления культурных обменов.

I was honored to deliver a letter from President to Trump President Vladimir putin's administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.

Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, которые прибыли в Россию. Также в делегации член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.