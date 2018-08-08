Трамп передал письмо Путину
Об этом Рэнд Пол написал в своем Twitter.
"Я имел честь передать письмо президенту Трампу в администрацию президента Владимира Путина", - написал Пол.
По его словам, в письме отмечается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановления культурных обменов.
I was honored to deliver a letter from President to Trump President Vladimir putin's administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.
Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, которые прибыли в Россию. Также в делегации член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.
- Напомним, ранее издание Politico сообщало, что Путин предложил Трампу ряд соглашений относительно ядерного оружия и вооружения в космосе.
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