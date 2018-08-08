Путин предложил Трампу ряд соглашений по ядерному оружию и вооружению в космосе, - Politico

8 августа, 2018, 10:10

Президент России Владимир Путин выдвинул президенту США Дональду Трампу ряд просьб во время их встречи в Хельсинки, в частности новые переговоры о контроле над ядерным оружием и запрете оружия в космосе

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученный ими российский документ.

Документ представляет собой страницу предложенных тем для переговоров, которые ранее не публиковались. По словам советника из правительства США, который предоставил англоязычный перевод документа, Путин поделился его содержанием с Трампом во время их переговоров в прошлом месяце.

Лицо, предоставившее документ журналистам, получило его от российских официальных лиц, которые описали его как то, что Путин передал Трампу в Хельсинки.

Подробности этого свидетельствуют о том, что Путин по-прежнему заинтересован в сохранении традиционного сотрудничества двух стран по ядерному оружию, несмотря на все их другие противоречия, сказал один из участников недавних неофициальных переговоров по контролю над вооружениями в Москве.

Таким образом, в российском документе предлагается пятилетнее продление так называемого нового Договора о СНВ, который ограничивает ядерное оружие. В документе указан ряд областей, в которых две страны могли бы сотрудничать, чтобы уменьшить ядерную опасность и восстановить часть утраченного доверия.

Россия предлагает, чтобы обе страны "рассмотрели возможность продления на пять лет" договора, срок действия которого заканчивается в начале 2021 года, "понимая, что существующие проблемы, связанные с реализацией Договора, будут урегулированы".

В документе описываются шаги Москвы для "подтверждения приверженности" соглашению, касающиеся ракет средней дальности. Речь идет о договоре 1987 года между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещает использование и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с диапазонами от 500 до 5500 километров.

Ранее США обвинили Россию в нарушении пакта путем развертывания крылатых ракет, которые имеют диапазон более 500 километров.

В документе также говорится о перспективе создания нового космического соглашения, запрещающего обеим странам размещать оружие на орбите. Обе страны должны "обсудить вопрос о нераспространении оружия в космосе".

США и Россия являются сторонами Договора о космосе 1967 года, но он запрещает размещение в космосе только оружия массового уничтожения. Считается, что обе страны, а также Китай, работают над противоспутниковым оружием и другими наступательными средствами для нападения на космические объекты.

В "путинском" документе поднимается вопрос о росте напряженности в Восточной Европе, поэтому Вашингтону и Москве предлагается "принять меры для предотвращения инцидентов при проведении военной деятельности в Европе, а также для повышения доверия и прозрачности в военной сфере".