Солдат, который застрелился на Черниговщине, оставил предсмертную записку

8 августа, 2018, 16:00

Солдат срочной службы, который совершил самоубийство в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" на Черниговщине, оставил предсмертную записку

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"В ходе проведения осмотра места происшествия установлено, что погибший оставил предсмертную записку, в которой указывает о добровольном намерении уйти из жизни", - написал он.

В учебном центре подчеркнули, что никаких предпосылок для самоубийства за солдатом не замечали.

Сообщается, что солдату был лишь 21 год.

Полиция расследует обстоятельства трагедии, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).