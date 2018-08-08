В учебном центре ВСУ застрелился солдат-срочник

8 августа, 2018, 12:00

В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" совершил самоубийство солдат срочной службы

Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы", - говорится в сообщении.

В учебном центре подчеркнули, что никаких предпосылок к самоубийству за солдатом не замечали.

"Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился", - отмечают в центре.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители и ответственные лица, причины самоубийства установит следствие.

169-й учебный центр "Десна" (169 УЦ, в/ч А0665) - воинская часть Вооруженных сил Украины, которое специализируется на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.