В учебном центре ВСУ застрелился солдат-срочник
Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.
"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы", - говорится в сообщении.
В учебном центре подчеркнули, что никаких предпосылок к самоубийству за солдатом не замечали.
"Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился", - отмечают в центре.
На месте происшествия сейчас работают правоохранители и ответственные лица, причины самоубийства установит следствие.
169-й учебный центр "Десна" (169 УЦ, в/ч А0665) - воинская часть Вооруженных сил Украины, которое специализируется на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.
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