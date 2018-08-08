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Нацбанк укрепил гривну до 26,96 грн/$


фото: bank.gov.ua
На четверг, 9 августа, НБУ установил курс гривны на уровне 26,96 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ.

На черном рынке по данным финансового портала "Минфин" 8 августа по состоянию на 16:45 доллар в среднем покупают по 27,10 грн, продают по 27,17 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27-27,3 грн/долл., продажи - в пределах 27,14-27,6 грн/долл.

Ранее, 3 августа, гривна подешевела до 27,01 грн/долл. и продолжала падение несколько дней подряд. 7 августа курс гривны составил 27,13 грн/$ и 31,32 грн/евро. На 8 августа НБУ установил курс 27,02 грн/$ и 31,35 грн/евро.

В НБУ объяснили удешевление гривны перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.

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