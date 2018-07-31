В НБУ объяснили причины подешевения гривны

31 июля, 2018, 17:27

Падение курса гривни в конце июля обусловлено перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с начала июля для перечисления дивидендов было куплено почти $300 млн, а объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов за этот период сократился почти на 1,3 млрд грн.

"На курсовую динамику на прошлой неделе также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона", - отмечают в НБУ.

Для смягчения валютных колебаний НБУ с 23 июля продал уже $148 млн. США. В частности, 31 июля НБУ объявил аукцион по продаже $50 млн. По результатам аукциона НБУ продал $28,1 млн по цене отсечения 26,86 грн/$.

Всего с начала июля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $99 млн и продал $163 млн.

"Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в июле составила около $64 млн", - отмечают в НБУ.

Регулятор отмечает, что в случае необходимости готов дальше смягчать чрезмерные колебания курса путем валютных интервенций.