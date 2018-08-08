На Херсонщине легковушка влетела в грузовик, погибли 2 детей
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.
Происшествие случилось в районе 269 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск между автомобилем "Mazda-3" и грузовиком "МАЗ".
На месте происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля "Mazda-3", двигаясь в направлении Геническа, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и въехал в стоящий "МАЗ".
В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу Новой Каховки.
Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
- Напомним, в Виннице фура с арбузами влетела в другой грузовик, погиб иностранец.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-