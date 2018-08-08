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На Херсонщине легковушка влетела в грузовик, погибли 2 детей


фото: поліція Херсонщини
На Херсонщине в Олешковском районе в результате столкновения грузовика и легковушки погибли двое малолетних детей

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

Происшествие случилось в районе 269 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск между автомобилем "Mazda-3" и грузовиком "МАЗ".

На месте происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля "Mazda-3", двигаясь в направлении Геническа, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и въехал в стоящий "МАЗ".

В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу Новой Каховки.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

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