В Виннице фура с арбузами влетела в другой грузовик, погиб иностранец

7 августа, 2018, 11:49

Во вторник, 7 августа, в Виннице на Немировском шоссе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей, в результате которой погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария случилась около 04:00 утра. Предварительно установлено, 42-летний житель Литинского района Винницкой области не справился с управлением грузовика Daf, груженым арбузами, и врезался в запарковану на обочине другой грузовик Daf, которая от удара столкнулась с грузовиком Renault, который стоял впереди.

На месте происшествия от полученных травм погиб пассажир автомобиля Daf - 48-летний гражданин Грузии.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.