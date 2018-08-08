На Донбассе ранен один украинский военный
8 августа, 2018, 19:12
8 августа от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.
Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцевое, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
- Напомним, что днем 8 августа возле КПВВ “Марьинка” подорвался украинский военный.
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