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На Донбассе ранен один украинский военный

8 августа от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцевое, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

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