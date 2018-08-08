Возле КП "Марьинка" подорвался украинский военный

8 августа, 2018, 18:28

Неподалеку от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" 8 августа прогремел взрыв

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" прогремел взрыв.

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил множественные осколочных ранений спины и головы. Сейчас военного госпитализировали, он получает специализированную медицинскую помощь.