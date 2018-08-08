Возле КП "Марьинка" подорвался украинский военный
8 августа, 2018, 18:28
Неподалеку от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" 8 августа прогремел взрыв
Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.
Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" прогремел взрыв.
Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил множественные осколочных ранений спины и головы. Сейчас военного госпитализировали, он получает специализированную медицинскую помощь.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-