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Возле КП "Марьинка" подорвался украинский военный

Неподалеку от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" 8 августа прогремел взрыв

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" прогремел взрыв.

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил множественные осколочных ранений спины и головы. Сейчас военного госпитализировали, он получает специализированную медицинскую помощь.

 

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