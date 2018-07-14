Гройсман: Осенью Украина получит первые американские дизельные поезда

14 июля, 2018, 16:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что компания из США General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью

Как передает Телеграф, об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я думаю, в этом году мы построим вагонов больше, чем когда-либо. Что касается, тяги, уже осенью мы получим новый подвижной состав, который мы построили совместно с Дженерал Электрик", - сказал Гройсман.

General Electric Transportation поставит Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации "Укрзализныци".