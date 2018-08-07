Японский робототехник представил андроида с лицом 10-летнего ребенка
Об этом сообщает портал Interesting Engineering.
Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес - 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка поэтому и выглядит менее угрожающе, чем другие роботы.
子ども型 #アンドロイド（人間型 #ロボット）"#ibuki（#イブキ）"が #日本科学未来館 で初公開されました。 #大阪大 の #石黒浩 教授らのチームが開発しました（池谷美帆撮影）#robot #android 動画は https://t.co/i0WVqVjpj5 記事はhttps://t.co/Mrc1tWYVX3 pic.twitter.com/gOotXPr1pE— 読売新聞写真部 (@tshashin) 1 августа 2018 г.
Каркас робота изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты "кожей" из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах, со специальным суставом на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким покачиванием.
Его тело содержит в общем 47 двигателей, что позволяет ему улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать ими и т.д.
В планах инженеров - добавить больше функций для естественного общения, включая узнавание, поддержание диалога, выражение эмоций и две ноги. По замыслу, улучшенный Ибуки сможет гулять вместе с людьми и делиться с ними впечатлениями.
Исигуро известный своими разработками в области андроидов и "зловещей долины". В первую очередь, он хочет, чтобы работы были среди людей и сосуществовали с ними.
Профессор Исигуро создает человекоподобных роботов, которые ходят с ним в кафе, на прогулку, а точная копия самого инженера - робот Geminoid HI-1 - читает лекции для студентов.
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