Японский робототехник представил андроида с лицом 10-летнего ребенка

7 августа, 2018, 16:50

Известный японский робототехник Хироси Исигуро показал свое новое творение - человекоподобного робота Ибуки, способного передвигаться на четырех колесах

Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес - 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка поэтому и выглядит менее угрожающе, чем другие роботы.

Каркас робота изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты "кожей" из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах, со специальным суставом на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким покачиванием.

Его тело содержит в общем 47 двигателей, что позволяет ему улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать ими и т.д.

В планах инженеров - добавить больше функций для естественного общения, включая узнавание, поддержание диалога, выражение эмоций и две ноги. По замыслу, улучшенный Ибуки сможет гулять вместе с людьми и делиться с ними впечатлениями.

Исигуро известный своими разработками в области андроидов и "зловещей долины". В первую очередь, он хочет, чтобы работы были среди людей и сосуществовали с ними.

Профессор Исигуро создает человекоподобных роботов, которые ходят с ним в кафе, на прогулку, а точная копия самого инженера - робот Geminoid HI-1 - читает лекции для студентов.

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