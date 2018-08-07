В Житомире заключенных кормили курятиной с сальмонеллезом

7 августа, 2018, 16:39

В Житомире обнаружили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных, по данному факту прокуратура начала уголовные производства

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Житомирская местная прокуратура начала два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, выявленных в исправительной колонии №4 и учреждении исполнения наказаний №8.

Во время проверки по обеспечению конституционных прав заключенных на надлежащее питание выявлены грубые нарушения санитарных норм хранения продуктов.

По результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГОСТа, в образцах куриного мяса, отобранных в Житомирской исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8 обнаружена патогенная микрофлора, в том числе сальмонелла.

Житомирская местная прокуратура запретила использовать такое мясо (всего в морозильных камерах двух учреждений хранится более 12 тонн замороженной курятины).

Сейчас в уголовных производствах по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), продолжается досудебное расследование.