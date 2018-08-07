На Черниговщине после поминального обеда 8 человек оказались в больнице

7 августа, 2018, 14:50

На Черниговщине 8 человек госпитализировали с подозрением на сальмонеллез после поминального обеда

Об этом сообщается на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Всех людей, среди которых ребенок, госпитализированы в течение 1-3 августа.

Сообщается, что все пострадавшие 1 августа посещали поминальный мероприятие в селе Дащенки Варвинского района. Возрастная группа госпитализированных от 3 до 73 лет. Состояние больных средней тяжести. Окончательный диагноз будет установлен после лабараторных исследований.