Полиция уже не подозревает экс-солиста Львовской оперы в растлении несовершеннолетних
7 августа, 2018, 17:00
Полиция закрыла производство против бывшего солиста Львовской оперы Николая Санжаревского по подозрению в растлении несовершеннолетних, его также подозревают в финансировании боевиков ОРДЛО
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, производство по подозрению в растлении несовершеннолетней закрыто.
Недавно сам Санжаревский заявлял, что производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее против Санжаревского открыли уголовное производство по подозрению в растлении 13-летней девочки Виктории Кокоткиной. В начале 2018 года в отношении него открыли производство за финансирование боевиков ОРДЛО. После обнародования этой информации артиста уволили из Львовского оперного театра.
- В СМИ сообщали, что бывший солист балета Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский оказался сотрудником российских спецслужб.
- Активисты сайта "Миротворец" включили Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду. Его определили как пособника террористов, обвиняют также в сборе средств для боевиков "ДНР".
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