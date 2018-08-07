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Полиция уже не подозревает экс-солиста Львовской оперы в растлении несовершеннолетних


фото: radiosvoboda
Полиция закрыла производство против бывшего солиста Львовской оперы Николая Санжаревского по подозрению в растлении несовершеннолетних, его также подозревают в финансировании боевиков ОРДЛО

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, производство по подозрению в растлении несовершеннолетней закрыто.

Недавно сам Санжаревский заявлял, что производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее против Санжаревского открыли уголовное производство по подозрению в растлении 13-летней девочки Виктории Кокоткиной. В начале 2018 года в отношении него открыли производство за финансирование боевиков ОРДЛО. После обнародования этой информации артиста уволили из Львовского оперного театра.

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